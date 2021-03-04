Кызыл, , 11:03 — REGNUM В столице Тувы Кызыле после нападения собак на женщину организованы рейдовые мероприятия для проверки соблюдения правил содержания домашних животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В частности, рейды проходят на территории левобережных дач, где и произошло резонансное нападение, закончившееся гибелью женщины.

«1 и 2 марта на территории ЛДО с хозяевами домов, где содержались собаки, проводились профилактические беседы и им было вручено 41 предписание», — отметили в администрации.

Жителям рекомендовано не отпускать своих собак на самовыгул. Чиновники напоминают, что за нахождение животных в общественных местах, в том числе в жилых микрорайонах без намордника и поводка владельцев будут штрафовать.

Напомним, местная жительница поступила в больницу вечером 1 марта с множеством рваных ран рук и ног. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, смерть женщины наступила от обильной кровопотери, сочетания открытых ран, захватывающих несколько участков тела, множественных рвано-укушенных ран.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации города призвали жителей не делать поспешных выводов относительно причин смерти потерпевшей.

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