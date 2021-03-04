Ульяновск, , 15:55 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, ранее судимый за грабеж ульяновец находился под административным арестом. В сентябре 2020 года его доставили в органы внутренних дел в связи с возбуждением уголовного дела.

«Не желая участвовать в следственных действиях, злоумышленник предпринял попытку к бегству, нанеся одному из сотрудников полиции несколько ударов ногой», — говорится в сообщении.

По данному факту обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор по делу о нападении на сотрудников полиции, в том числе один из стражей порядка получил ножевые ранения. Приговором суда нападавший получил 4,5 года колонии строгого режима.

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