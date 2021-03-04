Москва, , 11:03 — REGNUM Несистемная оппозиция в России, которая выступает в пользу интересов иностранных государств, не может называться либерально-демократическими силами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат напомнила, что демократия предполагает возможность лоббировать интересы внутри государства, а не влияние на политические процессы в стране тех, кто руководствуется зарубежными интересами.

«Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран — какие же это либерально-демократические силы? — задаётся вопросом Захарова. — Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием».

По её словам, это называется совершенно по-другому.

«Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад. По его словам, она «реально влияет на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов». Российский лидер добавил, что в любом государстве мира была, есть и будет часть общества, не согласная с действующей властью, «и это очень хорошо».

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