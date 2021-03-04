Донецк, , 11:08 — REGNUM В результате миномётного обстрела, который вёлся с позиций ВСУ, в Донецке был повреждён многоквартирный дом. Об этом сообщили 4 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В ходе обстрела украинские силовики выпустили восемь мин калибра 120 мм со своих позиций у населённого пункта Опытное.

«Зафиксированы повреждения фасада, остекления, кровли и обшивки лоджии по адресу г. Донецк, ул. Привокзальная, д. 14», — рассказали в пресс-службе представительства.

В СЦКК отметили, что жертв среди мирных жителей нет. Более подробная информация выясняется.

Напомним, ранее лава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук пообещал, что боевики ВСУ будут «зеркально» вести огонь по военнослужащим Народной милиции.

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