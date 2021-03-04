Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В центре Екатеринбурга спасатели обследовали административное здание, над которым поднялся дым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Пожарные опасались, что в пятиэтажном здании по улице Куйбышева, 55 произошло возгорание. Однако по прибытию на место оказалось, что следов пожара в здании нет.

«На место выехали 2 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава», — сообщили в ведомстве. В местных СМИ и соцсетях предположили, что в здании разжигали мангал в одной из точек общепита, что и привело к задымлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе произошёл пожар в кафе, находящемся в здании Уральского института управления.

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