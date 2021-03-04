Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило многомиллиардный тендер на строительство транспортной развязки. Подрядчика, который получит дорогостоящий контракт, планируют определить 29 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В задачи исполнителя входит строительство развязка «на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в г. Екатеринбурге».

Максимальная цена контракта — 6 400 051 940,28 рубля. Условиями соглашения предусмотрен аванс в размере 15%. Источник финансирования — местный бюджет, из которого на проект в 2021 году планируется потратить 111 104 901,68 рубля. Предполагается также обеспечение заявки в размере 96 000 779,1 рубля.

Исполнитель должен будет установить IP-камеры видеонаблюдения на строительной площадке для мониторинга работ с возможностью трансляции в сети «Интернет» в режиме реального времени.