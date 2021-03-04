Екатеринбург, 4 марта, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило многомиллиардный тендер на строительство транспортной развязки. Подрядчика, который получит дорогостоящий контракт, планируют определить 29 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

В задачи исполнителя входит строительство развязки «на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в г. Екатеринбурге».

Максимальная цена контракта — 6 400 051 940,28 рубля. Условиями соглашения предусмотрен аванс в размере 15%. Источник финансирования — местный бюджет, из которого на проект в 2021 году планируется потратить 111 104 901,68 рубля. Предполагается также обеспечение заявки в размере 96 000 779,1 рубля.

Исполнитель должен будет установить IP-камеры видеонаблюдения на строительной площадке для мониторинга работ с возможностью трансляции в сети Интернет в режиме реального времени.