Иркутск, , 11:01 — REGNUM По итогам января 2001 г. в Приангарье значительно (в 2,8 раза) выросла задолженность по заработной плате. Как сообщает территориальное управление статистики, этот показатель превысил 23 млн. рублей.

Вновь возникли долги перед работниками обрабатывающих производств, в размере 14,9 млн. рублей (почти две трети общей суммы долга).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий) в Иркутской области составила 23,2 млн рублей. Это в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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