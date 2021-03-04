Калининград, , 11:00 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом 4 марта сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области», — сообщили в ЦОС.

Отмечается, что был задержан гражданин РФ, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля ФСБ пресекла деятельность членов межрегионального экстремистского сообщества исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержаны 19 участников преступной группы, планировавшие теракты на территории Северного Кавказа.

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