Уфа, , 11:03 — REGNUM Строительство ЖК «Миловский парк» планируется возобновить в марте текущего года в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в марте текущего года власти Башкирии намерены начать осваивать 2,96 млрд рублей, которые были выделены федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков на завершение строительства ЖК «Миловский парк», расположенном в Уфимском районе. Данный вопрос был рассмотрен во время поездки гендиректора фонда защиты прав обманутых дольщиков Константина Тимофеева и премьер-министра правительства Андрея Назарова на данный объект.

«Благодаря эффективной работе правительства Башкирии и Фонда, активизация строительства ЖК «Миловский парк» начнется в этом месяце. Всего необходимо освоить около 3 млрд рублей за 1,5 года, чтобы люди переехали в свои квартиры», — передает словам Назарова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 20 домов в этом ЖК будут достраиваться на условиях софинансирования. При этом, фонд защиты дольщиков выделяет 88%, а из бюджета Башкирии будет выделено 12% от необходимых средств. Еще 25 млн рублей было направлено на компенсационные выплаты 11 дольщикам двух домов. Сообщается, что в Башкирии намерены до 2023 года восстановить права всех обманутых дольщиков.

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