Ростов, Ярославская область, , 11:00 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал поручение премировать рабочих и специалистов, которые устраняли последствия коммунальной аварии в Ростове Великом. Об этом он написал на своей публичной странице в сети «ВКонтакте».

Авария в Ростове Yarregion.ru

"Более ста человек получат соответствующие выплаты. Конечно, премии — лишь малая часть нашей благодарности за неоценимую помощь людям, которые днем и ночью работали в мороз, чтобы вернуть тепло в дома и квартиры ростовцев. Благодарю всех, кто проявил ответственность в непростой ситуации», — сказал Дмитрий Миронов.

Напоминаем, что 13 февраля 3 тысячи жителей Ростова остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Устранение аварии заняло несколько дней.

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