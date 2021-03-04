Ростов, Ярославская область, 4 марта 2021, 11:00 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал поручение премировать рабочих и специалистов, которые устраняли последствия коммунальной аварии в Ростове Великом. Об этом он написал на своей публичной странице в сети «ВКонтакте».
Напоминаем, что 13 февраля 3 тысячи жителей Ростова остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Устранение аварии заняло несколько дней.
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