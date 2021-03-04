Ростов, Ярославская область, 4 марта, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал поручение премировать рабочих и специалистов, которые устраняли последствия коммунальной аварии в Ростове Великом. Об этом он написал на своей публичной странице в сети «ВКонтакте».

Yarregion.ru Авария в Ростове

"Более ста человек получат соответствующие выплаты. Конечно, премии — лишь малая часть нашей благодарности за неоценимую помощь людям, которые днем и ночью работали в мороз, чтобы вернуть тепло в дома и квартиры ростовцев. Благодарю всех, кто проявил ответственность в непростой ситуации», — сказал Дмитрий Миронов.

Напоминаем, что 13 февраля 3 тысячи жителей Ростова остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Устранение аварии заняло несколько дней.