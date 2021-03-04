Роттердам, Нидерланды, , 10:59 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над британцем Кэмероном Норри в матче второго круга турнира в Роттердаме. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Хачанов шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и Стефаносом Циципасом (Греция).

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