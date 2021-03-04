Джакарта, , 10:58 — REGNUM Представители МИД Индонезии и России провели онлайн-встречу для обсуждения торговых барьеров между двумя странами, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Стороны стремятся достичь торгового оборота в 5 миллиардов долларов США.

По данным МИД Индонезии, четвертый двусторонний консультативный форум между главой департамента МИД Индонезии по США и Европе Нгурах Сваджая и заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым состоялся 3 марта 2021 года.

Индонезия предложила создать стратегическое партнерство, более ориентированное на действия, а также укреплять экономическую дипломатию.

В свою очередь Игорь Моргулов заявил, что пора «повысить уровень» отношений между двумя странами.

Россия также выразила поддержку ускорению процесса формирования зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, которая действует с 2019 года.

В ходе встречи было определено несколько потенциальных направлений сотрудничества, которые будут продолжены в будущем, включая туризм, здравоохранение и образование.

В туристическом секторе стороны обсудили план по открытию прямых рейсов из крупных городов России (Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск) в Денпасар (Бали) российской авиакомпанией (Nordwind), а также полетов индонезийской авиакомпании Batik Air по открытию маршрутов в Россию.

В сфере здравоохранения стороны обсудили сотрудничество в области закупок лекарственных средств между фармацевтическими компаниями двух стран.

Напомним, за последние пять лет торговый оборот между Индонезией и Россией составлял около $2,3 млрд. В разгар пандемии торговый оборот между странами упал до $1,93 млрд. Объем прямых российских инвестиций в Индонезию в 2020 году составил $4,6 млн. Растительное масло, обувь, чай, кофе, какао, электрическое оборудование являются одними из основных статей экспорта Индонезии в Россию, в то время как Россия экспортирует сталь, калий и пшеницу в Индонезию.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия приглашает кинематографистов России работать не только на Бали