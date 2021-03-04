Ясный, Оренбургская область, , 10:56 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 4 марта произошла авария на головной станции водоснабжения поселке Светлый. В результате перестала поступать холодная вода на водоочистные сооружения города Ясный. Горячее водоснабжение многоквартирных домов городского округа временно ограничено в целях недопущения развития аварийной ситуации, сообщает муниципалитет.

Водоснабжение Ясного запущено с головной насосной станции по резервной схеме. Специалисты работают по выявлению и устранению причин аварийной остановки насосов, информирует телеграм-канал Пул56.

«Сегодня ночью в регионе случилась авария: водозабор, который находится в Светлом и подает воду в Ясненский городской округ, вышел из строя. Сейчас подачу воды в город обеспечивают резервные емкости», — сказал губернатор Денис Паслер.

За ночь было расчищено почти 60 километров дороги до места аварии. Для устранения аварии привлечена вся необходимая техника и персонал.