Хасавюртовский район, Дагестан, , 10:55 — REGNUM В Дагестане попалась на использовании поддельного диплома учительница одной из школ в Хасавюртовском районе. Еще три года назад она устроилась на работу, предоставив липовый документ об окончании вуза.

По данному факту в отношении лжеучителя возбудили уголовное дело об использовании поддельного официального документа, сообщили 4 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей дела известно, что в 2018 году 28-летняя женщина приобрела диплом об окончании высшего учебного заведения и устроилась учителем в одну из школ Хасавюртовского района. При проверке в вузе отказались от «бывшей студентки», сообщив, что она никогда не обучалась в учебном учреждении и диплом ей не выдавался.

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