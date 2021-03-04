Всеволожск, Ленинградская область, , 11:07 — REGNUM Сотрудники полиции задержали с поличным во Всеволожском районе Ленинградской области двоих браконьеров, застреливших самку лося. За совершение этого преступления им может грозить до пяти лет лишения свободы. Преступников взяли с помощью засады.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники были задержаны в одном из садоводств, когда они грузили в автомобиль части незаконно добытого животного. Задержаны 39-летний уроженец Татарии Фаиль и 52-летний уроженец Новгородской области Сергей.

«Установлено, что мужчины совместно с третьим соучастником, которого сейчас ищут, убили животное из ружья и частично разделали для дальнейшей перевозки», — пояснили в Главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору»). Решается вопрос об избрании задержанным браконьерам меры пресечения.

Как сообщили в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, факт браконьерства был выявлен 2 марта сотрудниками Региональной общественной организации «Клуб охотников и рыболовов Ленинградской области» в лесном массиве в районе деревни Керро Всеволожского района. Там же было разделано и спрятано мясо животного.

«Браконьеры готовились вывезти уже разделанное на части мясо. На месте добычи <…> было организовано дежурство. Утром 3 марта с поличным были задержаны двое граждан, которые пытались вывезти незаконно добытого и уже разделанного лося», — рассказали в комитете.

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Напомним, 28 февраля телеканал «Москва 24» опубликовал сюжет о том, что в Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Запись выложили сами браконьеры. Видео разошлось по СМИ и вызвало возмущение пользователей.