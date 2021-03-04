Москва, , 10:53 — REGNUM Среди ключевых экономических партнёров Москвы в 2020 году оказались США, Германия и Турция. Об этом 4 марта сообщила гендиректор Центра «Моспром» Наталья Шувалова.

По её словам, в 2015 году несырьевую неэнергетическую продукцию столицы экспортировали в основном в Казахстан, Белоруссию, Китай, Индию и Египет. На долю этих стран приходилась примерно треть всего экспорта.

«В 2020 году ситуация значительно изменилась, среди ключевых партнеров Москвы появились Соединённые штаты Америки, Германия и Турция», — сказала Шувалова.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Москвы за последние годы расширили географию экспорта на 20 стран.