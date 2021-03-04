Улан-Удэ, , 10:53 — REGNUM Бурятия выкупит 5% акций единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» за 10 копеек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минтранса, Корпорации развития Сахалинской области передан пакет акций для передачи в собственность 10 субъектов Дальнего Востока по 5% акций от уставного капитала компании.

Решение принято в правительстве России. Таким образом, как отмечается, в управлении авиакомпанией будут принимать участие все регионы Дальневосточного федерального округа, а также федеральные ведомства по развитию Дальнего Востока и транспорта.

«Республика Бурятия приобретет 38 861 штуку обыкновенных акций акционерного общества «Авиакомпания «Аврора», что составляет 5% уставного капитала, за символическую сумму — 10 копеек», — отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

В ближайшее время будет разработана программа маршрутной сети авиакомпании. Прежде всего планируется обеспечить связанность регионов ДФО. Так, может появится субсидируемый авиамаршрут Улан-Удэ — Владивосток.