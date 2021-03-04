Ярославль, 4 марта 2021, 10:53 — REGNUM Бюджет Ярославля выделил 219 миллионов рублей на завершение реконструкции Добрынинского путепровода. Решение об этом принял 3 марта муниципалитет Ярославля.
Поправку в бюджет 2021 года внесла мэрия города. Дополнительные доходы у Ярославля не появились. Средства на Добрынинский мост власти возьмут из других статей: 79 млн с исполнения судебных решений, 90 млн с уличного освещения, 20 млн взносов в фонд капремонта (второе полугодие), а также 30 млн из резервного фонда. Мэр Владимир Волков пообещал, что сокращение других статей — временная мера. Затем деньги компенсирует областной бюджет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за возможных ошибок в проектировании часть моста после реконструкции оказалась неработоспособна, движение по ней закрыто.
Как сообщили представители мэрии, конкурс на завершение реконструкции путепровода будет объявлен в марте. Дату завершения работ власти пока не называют.
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