Ярославль, , 10:53 — REGNUM Бюджет Ярославля выделил 219 миллионов рублей на завершение реконструкции Добрынинского путепровода. Решение об этом принял 3 марта муниципалитет Ярославля.

Добрынинский путепровод City-yaroslavl.ru

Поправку в бюджет 2021 года внесла мэрия города. Дополнительные доходы у Ярославля не появились. Средства на Добрынинский мост власти возьмут из других статей: 79 млн с исполнения судебных решений, 90 млн с уличного освещения, 20 млн взносов в фонд капремонта (второе полугодие), а также 30 млн из резервного фонда. Мэр Владимир Волков пообещал, что сокращение других статей — временная мера. Затем деньги компенсирует областной бюджет.

«Это изменение вносится не на пустых обещаниях, есть результаты совещания, это протоколы, есть переписка, где нам гарантируют возврат этих средств, поэтому деньги не из нашего бюджета. Сейчас нужно не потерять время, чтобы в строительный сезон получить подрядчика, а не получить его в июле месяце, и тогда мы уходим с ремонтом моста в 22 год. Для этого эта процедура и проводится, деньги нам будут возвращены», — заверил депутатов мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за возможных ошибок в проектировании часть моста после реконструкции оказалась неработоспособна, движение по ней закрыто.

Как сообщили представители мэрии, конкурс на завершение реконструкции путепровода будет объявлен в марте. Дату завершения работ власти пока не называют.

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