Воронеж, , 10:52 — REGNUM Требования об уплате неустойки за несоблюдение требований соглашения в размере почти 2,9 млн рублей направлены администрацией Воронежа в адрес ООО «Городские парковки» — концессионера, отвечающего за эксплуатацию платного парковочного пространства в центре Воронежа. Об этом 3 марта доложил депутатам Воронежской гордумы первый вице-мэр Сергей Петрин, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По результатам проведенной управлением транспорта претензионной работы в адрес концессионера направлены требования об уплате неустойки за несоблюдение требований соглашения в размере почти 2,9 млн рублей, в том числе за нарушение содержания парковочного пространства (уборку парковок) — около 2 млн рублей», — сообщил Петрин.

Он добавил, что, по расчетам управления транспорта, чистая прибыль в зачет окупаемости проекта составила за 2018 год 11,8 млн рублей, за 2019-й — 2,5 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект, зафиксированный актом ввода в эксплуатацию, — 116,3 млн руб. С октября 2018 года в бюджет города концессионером было направлено 31,954 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура внесла в администрацию Воронежа представление об устранении нарушений при управлении платными парковками, в числе нарушений называлась и неудовлетворительная уборка парковочного пространства от снега. В мэрии Воронежа на замечания прокуратуры отреагировали, заявив, что уборку парковочного пространства производят «настолько, насколько физически возможно».

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