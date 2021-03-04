Ульяновск, , 10:52 — REGNUM В Ульяновской области предприятие коммунального комплекса берёт в лизинг тягач за 11 млн рублей. Соответствующее извещение о закупке у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является общество «Ульяновская воздушно-кабельная сеть». Речь идёт о приобретении в лизинг грузового седельного тягача Mercedes-Benz Actros.

Согласно документу, подана одна заявка. Цена договора определена в сумме 11 019 268 рублей 99 копеек (с учётом НДС 20%).

В настоящее время закупка завершена, оформлен протокол её проведения.