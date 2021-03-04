Киев, , 10:54 — REGNUM Некоторые члены НАТО уверены, что Украина не готова получить план действий для членства (ПДЧ) в альянсе. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор 4 марта во время онлайн-конференции XII Диалог по вопросам безопасности, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Сегодня есть члены альянса, которых ещё предстоит убедить, что украинцы готовы к ПДЧ», — сказал он.

Экс-дипломат отметил, что правительство США имеет возможность признать Украину главным своим союзникам вне НАТО, для этого не нужно чьё-либо одобрение.

«Соединённые Штаты могут продемонстрировать твёрдую поддержку и крепкие отношения с Украиной, придав ей статус главного союзника США вне НАТО», — сказал Тейлор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой экс-посол США на Украине Стивен Пайфер заявил о том, что президент США Джозеф Байден готов «жёстко подталкивать» Украину к реформам, поскольку их процесс замедлился за минувший год.

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