Севастополь, , 10:48 — REGNUM Апелляционный суд в Амстердаме возобновит слушания по делу о скифском золоте в мае-июле 2021 года, сообщила гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Нас проинформировал апелляционный суд, что только в мае-июле 2021 года состоятся дальнейшие слушания», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что точная дата будет известна позднее в зависимости от занятости сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году коллекция «скифского золота» из Крыма была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Пока продолжалась выставка, Крым воссоединился с Россией. Украина пытается оспорить права на «скифское золото» через суды. Юридическая фирма, которая действует в интересах Киева, ранее поставила под сомнение независимость суда в Амстердаме.