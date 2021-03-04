Москва, , 10:45 — REGNUM Не успела российская валюта «отбиться» от нового пакета американских санкций, как 4 марта на прогнозном горизонте появилась новая угроза, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Минфин России решил увеличить ежедневный объем покупок иностранной валюты почти в три раза, с 2,8 млрд рублей до 6,7 млрд. К реализации своего плана ведомство Антона Силуанова приступит 5 марта и завершит 6 апреля.

Это значит, что в течение ближайшего месяца рубль будет тяготеть к ослаблению против американской валюты к отметкам 75,50−76,50. Именно к этим уровням падал курс российской валюты в январе-феврале 2021 года, когда Минфин России проводил аналогичного объема скупку иностранной валюты.

Отличие текущей ситуации от предыдущего периода валютных интервенций заключается в ухудшающейся обстановке на глобальных рынках.

Американские и европейские фондовые индексы 3 марта сильно упали — 1,5%-2,0%, фьючерсы на них падают и сегодня, и с высокой вероятностью это падение продлится в течении всего марта.

Так что на этот раз снижение курса рубля может не остановиться на 76,00 за доллар США, и начиная уже с сегодняшнего дня эта динамика может начать реализовываться.

Для этого достаточно преодолеть верхнюю границу дневного торгового диапазона — 73,70−74,30 руб./доллар», — считает эксперт.

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