Воронеж, , 10:44 — REGNUM Памятник писателю Гавриилу Троепольскому, автору повести «Белый Бим Чёрное ухо», установят в реконструированном парке «Орленок» в Воронеже, памятник откроется ко Дню города, сообщили 4 марта в пресс-службе администрации Воронежа. Предполагается, что он будет установлен недалеко от входа в обновленный парк со стороны улицы Феоктистова.

«Наверное, каждому воронежцу известно имя писателя Гавриила Николаевича Троепольского — создателя литературного Бима, героя прекрасной и печальной повести. Нам важно увековечить память нашего выдающегося земляка — писателя и одного из первых воронежцев, кто был удостоен звания Почетного гражданина города. Парк «Орленок», который располагается рядом с домом, где жил Троепольский, получит второе рождение. На мой взгляд, его дух и атмосферу гармонично дополнит памятник Гавриилу Николаевичу», — сказал губернатор Александр Гусев.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил в сжатые сроки организовать и провести конкурс на лучший эскизный проект памятника. Памятник будет установлен за счёт бюджета города. Мэр Воронежа добавил, что установка памятника писателю, на книгах которого выросло не одно поколение горожан, а герой книги, Бим, является символом города, не требует обсуждений.

«Мне ближе идея реализации памятника в формате садово-парковой скульптуры, но окончательное решение нужно принимать по итогам открытого конкурса на лучший эскизный проект — он должен быть организован и проведен уже в ближайшее время. Лето — на изготовление, а ко Дню города будем планировать его открытие — Воронежу в этом году исполняется 435 лет — это своеобразный юбилей, город достоин особого подарка к такому празднику», — добавил Кстенин.

Вопрос установки памятника Гавриилу Троепольскому ранее получил поддержку городской комиссии по культурному, его установка была учтена в концепции реконструкции парка «Орленок».