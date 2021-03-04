Кишинёв, , 10:45 — REGNUM Сотрудники Железной дороги Молдавии (ЖДМ) 4 марта в Кишинёве вышли на акцию протеста. Об этом сообщает интернет-газета «PRESS обозрение».

По данным журналистов, железнодорожники требуют погасить перед ними задолженность по заработной плате. Они заявляют, что не могут оплачивать счета за услуги ЖКХ и содержать семьи.

Сообщается, что протестующие приехали в столицу из разных городов, где есть железнодорожные узлы. Ранее они выходили на акции протеста в своих городах, после чего решили провести совместную акцию в Кишинёве. Активисты планируют пикетировать парламент республики и администрацию президента.

Стоит отметить, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии ранее начала проверку деятельности ЖДМ. Предприятие имеет общую задолженность почти 460 млн леев (около $26 млн), из которых почти 70 млн леев (около $4 млн) — это долги по заработной плате.

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