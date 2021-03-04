Пермь, , 10:41 — REGNUM Пермские силачи Алексей и Андрей Медведевы начали подготовку к установлению трех рекордов страны на Всероссийских зимних сельских играх, которые пройдут в Перми, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Тренер по силовому экстриму Алексей Медведев, известный как Бурлак намерен сдвинуть с места и протащить 12-тонное транспортное средство. Попытка установить рекорд будет предпринята на городской эспланаде 20 марта.

Андрей Медведев попробует установить сразу два рекорда России: в подъеме гантели весом 62 кг на максимальное количество повторений за 75 секунд; за это же время он намерен показать лучший в РФ результат в упражнении «Богатырское бревно».

Шоу состоится на ярмарке сельхозпродукции «Сельские забавы», приуроченной к финалу Х Всероссийских зимних сельских игр. Они пройдут в Перми с 16 по 20 марта.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отметила, что зимние сельские игры — большой праздник спорта всероссийского масштаба. «Мы хотим, чтобы жители Прикамья смогли в нем поучаствовать, поэтому совместно с Министерством сельского хозяйства принято решение о проведении ярмарки. Причем это будет не просто продажа товаров от фермеров и производителей, но и увлекательное шоу. Богатыри и силачи — это те люди, которыми славится село. Выступление стронгменов будет отсылкой к истории, русскому фольклору и связующим звеном со спортивной составляющей мероприятия», — сказала.