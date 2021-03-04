Москва, , 10:40 — REGNUM Мясо и птица — не лучшие варианты продуктов питания для употребления в пищу в вечернее и ночное время. Особенно тяжелы для вечера говядина, телятина и свинина. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Читайте также: Диетологи рассказали о полезных и вредных продуктах для завтрака

Специалист напомнила, что ночью организм замедляет все процессы, в том числе и пищеварения, поэтому желудку нужен легкоусвояемый белок.

«Сюда подойдёт из мяса только мясо в виде детского питания. Тогда оно легко проскочет и не ляжет комом», — пояснила в беседе со « Звездой » специалист, добавив, что обычное мясо приведёт к снижению аппетита утром или его отсутствию.

Также легко усвоятся организмом специальные небелковые коктейли в баночках, которые заменяют лёгкий прием пищи на 200−300 килокалорий. Кроме того, для перекуса в ночное время подойдёт омлет с овощами. Он легко усвоится и не будет провоцировать тяжесть.

Ранее по теме: Врач-диетолог назвала продукты, которые помогут сбросить лишний вес

«Сюда же можно отнести и рыбу в любом формате — она легко усвоится и куском, и котлетной массой, и суфле. Это касается также и творога», — добавила диетолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили о важности присутствия в утренней пище белка и углеводов. Это могут быть блюда из творога или яйца и каши. Допускается есть на завтрак немного мяса, птицы или рыбы. Отдельно отмечается польза овсяной каши.