Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Аэродром «Левашово» на севере Петербурга очистят от боеприпасов времен войны. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Тендер объявило ООО «Газпром Инвест», которое будет возводить там новый аэропорт за 41 млрд рублей. Цена контракта на расчистку — 7,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет очистить территорию «от взрывоопасных предметов и предметов времен войны».

Предполагается, что пик строительства нового аэропорта придется на 2023 год, когда будут освоены чуть более 25 млрд из 41 млрд рублей. Работы должны быть завершены к ноябрю 2024 года. Речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2,7 км, двух административных корпусах, профилактории и других объектах, включая памятник самолету Ту-134.

В Левашово собираются создать международный пункт пропуска, весь аэропорт должен будет иметь возможность обслуживать по 200 человек в час.

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Ожидается, что с помощью нового комплекса на севере Петербурга топ-менеджменту Газпрома, который разместится в «Лахта центре», будет легче добираться в штаб-квартиру корпорации.

Добавим, президент Владимир Путин еще в августе 2019 года дал поручение модернизировать военный аэродром в Левашово. Предполагалось, что будет заключено концессионное соглашение между «Газпром авиа» и Министерством обороны, которое передаст структурам газовой корпорации 198 га земли.

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