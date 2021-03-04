Москва, , 10:39 — REGNUM Компании Москвы за последние годы расширили географию экспорта на 20 стран, сообщил 4 марта вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году столичные товары экспортировали в 183 страны мира, что на 20 стран больше, чем в 2015 году.

Читайте также: Собянин рассказал о плодах «новой индустриализации Москвы»

«Среди новых рынков сбыта — Буркина-Фасо, Андорра, Каймановы острова, Коста-Рика, Ямайка, Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России выросла в полтора раза, с 16,1% до 24,8%.