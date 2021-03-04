Москва, , 10:51 — REGNUM Около 100 мероприятий запланированы Федеральной налоговой службой (ФНС) в 2021 году. В их числе — совершенствование платформы по взаимодействию с банками, создание новой версии автоматизированной информационной системы «Налог-4» и системы передачи административных данных в другим госорганам, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Нововведения коснутся процедуры сбора налогов с граждан и компаний. Они должны улучшить их администрирование и упростить для банков изучение информации о заёмщиках.

Один из пунктов плана — внедрение автоматизированной информационной системы (АИС) нового поколения «Налог-4». Она позволит выявлять махинации с НДС и цепочки подставных компаний, которые «накручивают» входящий налог, позднее принимаемый к вычету. В ведомстве отмечают, что новая система будет «одной из крупнейших баз данных в мире».

Также запланирован ввод новой системы оценки налогоплательщиков. При этом учтут информацию об услугах, в том числе банковских, которые они получают. Предполагается, что налогоплательщики смогут быстрее получать кредиты. Вместе с тем эксперты указывают на риск утечки личных данных.

Такой цифровой сервис для взаимодействия с банками уже частично работает, в его основе лежит технология блокчейн.

В годовом плане значится и создание цифровой платформы для передачи административных данных в другие заинтересованные госорганы. Это, к примеру, сведения онлайн-касс о продажах продуктов, которые есть у ФНС.