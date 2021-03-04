Сеул, , 10:50 — REGNUM В 2020 году Южная Корея заняла четвертое место в мире по количеству международных патентных заявок, поданных во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году представители Южной Кореи подали 20 060 международных патентных заявок, что на 5,2% больше, чем в 2019 году.

В топ-3 стран вошли Китай, США и Япония.

Между тем, по состоянию на конец 2020 года в мире было подано 257 900 международных патентных заявок, что на 4% больше, чем годом ранее.