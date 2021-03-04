Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM Арбитраж Ростовской области прекратил производство по банкротному иску к ООО «Ликеро-водочный завод «Ламос», которое работает на рынке более 20 лет. Претензии были отозваны управлением ФНС России после того, как задолженность была погашена, передаёт ИА REGNUM.

«Представитель должника в судебном заседании объяснил, что задолженность погашена, просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием признаков банкротства», — отмечается в материалах дела.

По данным межрайонной ИФНС России №23 по Ростовской области, общий долг по обязательным платежам составлял 1,834 млн рублей. Налоговый орган вынес соответствующие решения о взыскании долгов, пени и штрафов, но до суда они погашены не были, что и стало основанием для обращения с банкротным иском. В ходе рассмотрения дела в суде должник произвёл частичную оплату долга, после чего задолженность составила менее 300 тыс. рублей, и основания для банкротства исчезли.

Напомним, иск налогового орагана поступил в суд в январе 2021 года.