Вашингтон, , 10:42 — REGNUM В случае, если Россия задекларирует и уничтожит свое химическое оружие, она сможет избежать новых санкций, которые Вашингтон намерен ввести в ее отношении из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 4 марта сообщили в Госдепе США в ответ на запрос РБК.

В сообщении отмечается, что по американскому закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act) в отношении Москвы гарантировано будут введены новые санкции из-за якобы имевшего места «отравления» блогера, и избежать второго раунда ограничений российская сторона может только путем принятия на себя обязательств больше «не применять химическое оружие».

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя Госдепа.

Напомним, что Россия, являющаяся с 1997 года участником Конвенции о запрещении химического оружия, сообщила о полной ликвидации своих запасов данного вида оружия еще 27 сентября 2017 года.