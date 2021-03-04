Ташкент, 4 марта 2021, 10:34 — REGNUM В Узбекистане планируют ввести ID-карты для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории республики, сообщили в пресс-службе Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.
Это норма предусмотрена в законопроекте о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства, одобренном парламентом республики во втором чтении.
Проект закона также предусматривает введение удостоверений личности для лиц без гражданства и документов мобильности, предоставляющих право въезда и выезда из Узбекистана.
Напомним, с 4 января 2021 года гражданам Узбекистана взамен паспорта начали идентификационные карты. В миграционной службе республики надеются, что ID-карты заменят обычные паспорта.
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