Ташкент, , 10:34 — REGNUM В Узбекистане планируют ввести ID-карты для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории республики, сообщили в пресс-службе Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Это норма предусмотрена в законопроекте о правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства, одобренном парламентом республики во втором чтении.

Проект закона также предусматривает введение удостоверений личности для лиц без гражданства и документов мобильности, предоставляющих право въезда и выезда из Узбекистана.

Напомним, с 4 января 2021 года гражданам Узбекистана взамен паспорта начали идентификационные карты. В миграционной службе республики надеются, что ID-карты заменят обычные паспорта.

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