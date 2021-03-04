Москва, , 10:34 — REGNUM Доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России выросла в полтора раза. Об этом 4 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за пять лет выросла с 16,1% до 24,8%», — сказал он.

По словам заместителя мэра, этих показателей удалось добиться благодаря развитию высокотехнологичных предприятий в городе. Кроме того, существенную роль сыграла поддержка экспортёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объёмы несырьевого неэнергетического экспорта компаний Москвы выросли на 31%, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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