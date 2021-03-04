Нальчик, , 10:33 — REGNUM Из Кабардино-Балкарии на Черноморское побережье в наступающем летнем курортном сезоне можно будет добраться прямым поездом. С 4 мая запускают новый железнодорожный маршрут из Нальчика в Новороссийск.

Поезд запущен по многочисленной просьбе жителей регионов. За почти 18 часов пути он будет доставлять отдыхающих к Черному морю и по обратному маршруту — в горы Кабардино-Балкарии. Отправляться со станции в Нальчике состав будет в 14:09 по московскому времени. Прибытие в пункт назначения ожидается в 07:45.

Стоимость билетов в плацкарте составит от 1528 рублей, в купе — от 3227 рублей. На своем маршруте поезд будет останавливаться в крупных городах Юга России и Северного Кавказа — Минеральных водах, Армавире, Краснодаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в летний сезон 2021 года из Кабардино-Балкарии также будет запущен прямой авиарейс в Сочи.

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