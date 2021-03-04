Тирасполь, , 10:29 — REGNUM В ходе 1030 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 243 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 32 143 человек. Из них победили инфекцию 29 845 человек, из которых в течение последних суток — 50.

Всего в Приднестровье скончались 697 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе двое умерли в течение последних суток. Это были 71-летняя женщина и 60-летний мужчина. Сообщается, что у пациентов в ходе болезни обострились хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 976 исследований и выявили 216 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими в тот день врачи признали 56 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье в оперативном штабе по борьбе с пандемией призвали отказаться от проведения праздничных мероприятий в закрытых помещениях и проводить их на открытом воздухе.

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