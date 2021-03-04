Ульяновск, , 10:28 — REGNUM В Ульяновской области праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, начнутся 5 марта и продлятся по 9 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всего в праздничную афишу в честь 8 марта включено свыше 500 мероприятий. Основные события состоятся в республиканских учреждениях культуры.

В министерстве искусства Ульяновской области «центральным событием» считают концерт «Без вас бы не было написано ни строчки», с которого начнутся праздничные мероприятия. Перед зрителями выступят ведущие творческие коллективы области.

Ещё одно ключевое событие — премьера спектакля «Мать (Васса Железнова)» по пьесе Максима Горького в постановке ульяновского драматического театра. Спектакль будет посвящён памяти народной артистки России, лауреата Государственной премии и национальной театральной премии «Золотая маска» Кларины Шадько.

Также запланированы кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, спектакли, лекции, выступления творческих коллективов. Праздничные мероприятия начнутся 5 марта и завершается 9 марта.