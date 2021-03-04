Киев, , 10:29 — REGNUM На Украине зафиксировали два случая заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета «Сегодня» со ссылкой на источники Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

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Новую разновидность коронавируса диагностировали у двух жителей Прикарпатья.

Позже об этом написала ведущий инфекционист минздрава Украины Ольга Голубовская на своей странице в социальной сети Facebook:

«Эта мутация обнаруживается у «британского», «бразильского» и «южно-африканского» штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности… Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет», — сказано в сообщении.

Эксперт добавила, что на Украине наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19 с большим количеством тяжёлых больных.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили более 10 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, притом, что за день до этого подобных случаев было выявлено более 7 тыс.

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