Челябинск, , 10:27 — REGNUM В Челябинске задержан депутат регионального Заксобрания от КПРФ Арман Аракелян. Об этом пишут местные СМИ со ссылками на свои источники.

Издание Znak отмечает, что сейчас его допрашивают. Возможно, задержание связано с уголовным делом о коррупции в одном из муниципальных бюджетных учреждений. Также журналисты не исключают, что оно может быть связано с другим делом.

Официальных комментариев пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта ФСБ был задержан директор аэропорта Челябинска.