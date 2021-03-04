Челябинск, 4 марта, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Челябинске задержан депутат регионального Заксобрания от КПРФ Арман Аракелян. Об этом пишут местные СМИ со ссылками на свои источники.

Zs74.ru Арман Аракелян

Издание Znak отмечает, что сейчас его допрашивают. Возможно, задержание связано с уголовным делом о коррупции в одном из муниципальных бюджетных учреждений. Также журналисты не исключают, что оно может быть связано с другим делом.

Официальных комментариев пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта ФСБ был задержан директор аэропорта Челябинска.