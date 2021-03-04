Москва, , 10:26 — REGNUM В связи с выходом на свободу «скопинского маньяка» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает ввести смертную казнь за убийство детей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

«Требование нашей партии: радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления против несовершеннолетних. За убийства детей нужно предусмотреть смертную казнь, за пытки и насилие — пожизненное», — заявил Миронов.

Он также обратил внимание на отсутствие в стране системы постоянного надзора за такими преступниками, хотя современные технологии это позволяют. Обязанность маньяка изредка являться в полицию не убережет от него потенциальных жертв, особенно детей, возмущен парламентарий.

3 марта 2021 года на свободу вышел 70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк. Он провел в тюрьме 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек.

Читайте ранее в этом сюжете: За «скопинским маньяком» установлен административный надзор