Варшава, , 10:26 — REGNUM В Польше создан Комитет политических советников премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. В новое ведомство вошел 21 активист правящей партии «Право и справедливость». Среди них оказались в основном опытные политики с управленческим или депутатским опытом, а также политические эксперты и аналитики. Об этом 4 марта сообщает Polskie Radio 24.

Согласно документу о создании Комитета и назначении его членов, председателем организации стал политик, депутат и экс-министр энергетики Кшиштоф Чужевский. Глава Политического кабинета премьер-министра Кшиштоф Кубув назначен на должность секретаря организации.

В состав Наблюдательного совета также вошли Вальдемар Андзель, Марек Аст, Божена Борис-Сопа, Витольд Чарнецкий, Збигнев Хоффманн, Хенрик Ковальчик, Бартош Ковнацкий, Леонард Красульский, Петр Круль, Марек Кучиньский, Анна Жилштоф, Кшиштоф Сипера, Марек Суский, Войцех Шарама, Януш Снядек, Роберт Телус, Войцех Зубовский.

В среду, 3 марта, все участники нового ведомства получили свои удостоверения о принадлежности к Комитету. Сообщается, что участие в организации не оплачивается — деятельность осуществляется на общественных началах. Основная деятельность организации будет заключаться в подготовке аналитических докладов и прогнозов для премьер-министра.