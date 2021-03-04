Рим, , 10:25 — REGNUM Власти Италии приняли решение прививать переболевших COVID-19 одной дозой вакцин, рассчитанных на две инъекции. Об этом 4 марта сообщает Corriere della Sera со ссылкой на документ минздрава страны.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за опасности повторного заражения новыми вариантами SARS-CoV-2, которые все активнее распространяются в Италии.

Согласно документу, вакцинировать переболевших рекомендуется не ранее чем через три месяца после заболевания и не позднее чем через полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 марта, в Италии умерли 98 635 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».

В настоящее время заражены 437 421 человек. Первую и повторную прививку сделали 1 471 648 человек (за день этот показатель вырос на 28 255), что составляет 2,44% населения Италии.

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