Шуя, Ивановская область, , 10:22 — REGNUM Приговор в отношении жителя Лухского района Ивановской области, являющегося клириком Свято-Тихоно-Лухского мужского монастыря, вынес Шуйский городской суд 2 марта, сообщили в пресс-службе суда. Мужчина признан виновным в том, что в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле насмерть сбил женщину.

Судом установлено, что вечером 26 октября 2017 года фигурант дела, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле двигался по городу Шуе. На улице Свердлова клирик превысил максимальный скоростной режим в 20 км/ч, и сбил женщину-велосипедиста. От полученных тяжелых травм потерпевшая через несколько дней скончалась в лечебном учреждении.

В качестве смягчающих обстоятельств вины подсудимого суд признал отсутствие у велосипедистки световозвращающих элементов, а также то, что она нарушила правила ПДД и не уступила дорогу транспортным средствам, движущимся по ней, при выезде с прилегающей территории. Сам подсудимый свою вину не признал, при этом частично возместил материальный ущерб, причиненный в результате преступления.

Суд признал клирика виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он 2,5 год не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Суд частично удовлетворил гражданский иск сестры погибшей и взыскал с осужденного 1,1 млн рублей компенсации морального вреда, а также 144 тыс. 975 рублей материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.