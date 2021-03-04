Иркутск, , 10:21 — REGNUM В Иркутской области растут показатели в строительной отрасли. По данным регионального управления статистики, за январь 2001 г. строители совершили большой рывок, выполнив за месяц работ на сумму 18,7 млрд. рублей.

Это в 3,9 раза больше, чем в январе 2020 года. За первый месяц 2021 года было сдано под ключ 560 квартир (в январе 2020 г. — 552). Их общая площадь составила 39,9 тыс. кв. м, на 2,4% меньше января прошлого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем временем, в Иркутске продолжают расти цены на жилье. Только за февраль 2021 года квартиры в новостройках подорожали на 6%, а на вторичном рынке — на 5%. При этом стоимость жилых помещений на первичном и вторичном рынках почти сравнялась.