Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга провела масштабную спецоперацию по ликвидации крупной группировки, члены которой похищали иномарки и перегоняли их в соседнюю страну. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобильное движение в снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

В организованную группу входили 11 человек, занимавшихся кражами автомобилей корейского производства марок KIA и Hyundai на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и их перегоном в Эстонию.

Сотрудникам полиции удалось проследить всю преступную цепочку — от непосредственно угона до перемещения автомобилей за границу. В результате 3 марта 2021 года по местам проживания в Санкт-Петербурге, Гатчине и Кингисеппе задержаны четверо мужчин — активных участников группы.

Среди них предполагаемый организатор противоправной деятельности — 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии, двое непосредственных исполнителей угонов, перегонявших автомобили в место «отстоя» в специально арендованных гаражах в поселке Гостилицы Гатчинского района Ленобласти, а также 31-летний автомобильный электрик, участвовавший в кражах.

Установлены еще семь соучастников, которые занимались обеспечением хранения похищенного автотранспорта, перебивкой номеров агрегатов, перегоном автомобилей, поиском и изъятием в похищенных автомобилях маячков GPS, подготовкой поддельных документов.

«В ближайшее время их планируется привлечь в качестве подозреваемых», — уточнили в ведомстве.

Пока установлена причастность злоумышленников к шести фактам краж автомобилей в Московском и Выборгском районах Петербурга, а также Тосненском районе Ленобласти в период с ноября 2020 года по январь 2021 года. Одна из иномарок была похищена прямо с парковки аэропорта «Пулково».

"Все эти автомашины обнаружены сотрудниками петербургского уголовного розыска и изъяты у «перегонщиков». Три авто нашли на территории Ленинградской и Самарской областей, еще три иномарки задержаны при перегоне на границе с другим государством с измененными идентификационным номерами, подложными регистрационными знаками и документами», — уточнили в ведомстве.

По всем шести установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об их аресте.

Проведена серия обысков по возьми адресам в городе Красное Село, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. Обнаружены и изъяты устройства и средства для угода и предметы, похожие на оружие.

В настоящее время полиция проводит дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступной деятельности и всех эпизодов краж.