Ростов-на-Дону, 4 марта, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону неподалёку от микрорайона «Платовский» образовалась мусорная свалка, которая ежедневно увеличивается в размерах. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«До 15 КамАЗов ежедневно сначала провозят тонны строительного мусора по дамбе Ростовского моря, а затем высыпают просто на землю различные отходы, кирпичи, пластик, куски бетона и гипсокартона. Везут как со стороны Ростовского моря, так и со стороны строящейся больницы», — даётся пояснение в паблике «Ростов Главный».

Ростовчане призвали власти обратить внимание на свалочный очаг и навести порядок.